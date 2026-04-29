Над 1000 искания за сваляне на имунитет на 145 депутати блокирани в парламента на Турция

Искания за снемане на имунитета на общо 145 депутати от осем парламентарно представени партии в Турция все още очакват разглеждане, сочат официални данни, цитирани от сайта „Хюриет дейли нюз".

Според данните, предоставени от заместник-председателя на турския парламент Бекир Боздаг, към момента Съвместната комисия по конституционни и правни въпроси в Меджлиса съхранява общо 1052 документа, отнасящи се до искания за снемане на имунитета на депутати.

Повече от 600 от тях касаят членове на турската прокюрдска партия ДЕМ, и по-конкретно 43 от депутатите ѝ. Основната опозиционна сила – Народнорепубликанската партия (НРП) – се нарежда на второ място с 325 документа, отнасящи се до общо 71 нейни депутати. Документите включват искания за снемане на имунитета и на деветима депутати от турската „Добра партия", още толкова депутати от Партията на националистическото действие (ПНД), както и на петима депутати от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

Парламентарният имунитет в Турция може да бъде снет чрез законодателен процес, включващ одобрение от съвместната комисия и гласуване на решението в парламента, отбелязва „Хюриет дейли нюз". В парламента има още 600 депутати, пише БТА.