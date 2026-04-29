САЩ решават какви ще бъдат лихвите на фона на икономическа несигурност

Федералният комитет за отворения пазар на Управлението за федерален резерв (УФР) ще обяви по-късно днес решението си за основните лихви след края на двудневното заседание по паричната политика, което може да е последното за Джером Пауъл като президент на УФР, пише Ройтерс.

Пазарите очакват запазване на лихвените проценти на достигнатите нива - в диапазона 3,5 - 3,75 процента, където остават от декември. Според инструмента за проследяване на пазарните нагласи „Си Ем И Федуоч туул" (CME FedWatch tool), сега инвеститорите оценяват на 100 процента вероятността лихвите да останат без изменение след днешното решение на УФР. На този фон цените на енергията остават високи, а преговорите между САЩ и Иран са в застой, което вероятно ще удължи несигурността относно перспективите за икономиката и паричната политика.

Междувременно краят на осемгодишния мандат на Пауъл като президент на УФР на 15 май вече изглежда предизвестен, след като в петък беше премахната основната пречка пред утвърждаването от Сената на номинирания за негов наследник на поста Кевин Уорш.

Все пак на заседанието и последващата пресконференция на Пауъл може да се изяснят ключови въпроси, включително дали УФР ще пристъпи към потенциални увеличения на лихвите по-късно годината, ако инфлацията в САЩ се ускори.

Също може да бъде разгледан въпросът дали Пауъл ще остане в Управителния съвет на УФР, дори ако потвърждаването на назначаването на Уорш се случи навреме, за да ръководи той а не Пауъл следващото заседание по паричната политика през юни.

Министерството на правосъдието на САЩ прекрати в петък наказателно разследване срещу Пауъл във връзка с ремонта на централата на УФР във Вашингтон. По този начин бяха удовлетворени исканията на сенатора от Северна Каролина Том Тилис, който обеща да блокира всяка номинация за ръководител на УФР, докато министерството на правосъдието не прекрати разследването срещу Пауъл, което той смята за неоснователно.

След прекратяването на разследването Тилис заяви, че е готов да придвижи процедурата по утвърждаване на Уорш като президент на УФР.

Поуъл също беше поставил като необходимо условие за напускането си на Управителния съвет на УФР приключването на разследването срещу него.

Въпреки че обичайно ръководителите на американската централна банка подават оставка от постовете си и в Управителния съвет, когато мандатът им изтече, Пауъл заяви миналия месец, че може да постъпи по различен начин и че ще „вземе това решение въз основа на това, което смята за най-добро за институцията и за хората".

Пауъл може да остане в Управителния съвет на УФР до януари 2028 г., в началото на последната пълна година от президентството на Тръмп.

В началото на американско-израелския конфликт с Иран, започнал на 28 февруари, представители на УФР заявиха, че въздействието върху инфлацията и икономическия растеж ще зависи от това колко бързо ще приключи конфликтът и дали цените на петрола ще се върнат към нивата отпреди войната - от около 70 долара за барел.

Осем седмици по-късно бомбардировките са преустановени, но икономическата конфронтация все още продължава, като САЩ са обявили морска блокада на иранското крайбрежие, а Иран не позволява на други кораби да преминават през Ормузкия проток.

Пазарните участници се надяват след днешното лихвено решение Пауъл да сигнализира дали УФР възприема като по-голяма заплаха инфлацията или отслабването на пазара на труда в САЩ, посочва в. „Ю Ес Ей Тудей.

Притесненията относно забавянето на пазара на труда и условията на ограничено наемане на служители доведоха до три намаления на лихвените проценти в САЩ в края на миналата година. Тези притеснения не са изчезнали, но бяха донякъде облекчени от оценката на Министерството на труда, според която работодателите в САЩ са създали 178 000 нови работни места през март. Междувременно индексът на потребителските цени в страната скочи от 2,4 на сто през февруари до 3,3 на сто през март.

Новите високи митнически ставки върху вноса в САЩ, наложени от администрацията на Тръмп, заедно с по-високите цени на петрола и прекъсванията във веригата за доставки, свързани с войната с Иран, вероятно ще поддържат потребителските цени на високо ниво в близко бъдеще. Ключовият въпрос е дали тези инфлационни сътресения ще бъдат временни или трайни - разграничение, което зависи от продължителността на конфликта.

Пауъл омаловажи опасенията относно стагфлацията в САЩ - ситуация на забавен икономически растеж и висока инфлация, по време на пресконференцията си след последното решение за лихвите през март. Тогава той заяви, че оставя използването на този термин за по-сериозни обстоятелства. Въпреки това управителят на клона на УФР в Чикаго Остан Гулсби каза, че това е сценарий, който не му дава да спи нощем.

„Възможността за избухване на стагфлация, породена от високите цени на петрола, преди инфлацията от митата да отшуми, което да доведе до това основният двигател на растежа - американският потребител - просто да се предаде и да каже, че няма доверие, че ще започне да трупа пари и да ни вкара в стагфлационна рецесия - това би било най-лошото развитие", заяви Гулсби по-рано през април пред Детройтския икономически клуб, пише БТА.