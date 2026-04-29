Откриха масов гроб от Втората световна война в Хърватия, някои са били хвърлени живи вътре

Масов гроб с останки на жертви от Втората световна война и следвоенния период бе открит в ямата Голубинка в Южна Хърватия, предаде ХИНА.

Министърът на военните ветерани на страната Томо Медвед посети мястото вчера. Той каза, че доказателствата сочат, че има модел на екзекуции – намерени са гилзи, което показва, че някои жертви са били застреляни, преди да бъдат хвърлени в ямата, а повечето вероятно са били хвърлени живи от височина около 16 метра. До момента извадените тела са предимно на млади хора, сред които три жени и момче на около 14 години. Той потвърди, че разследванията ще продължат, като подчерта, че целта е жертвите да получат достойно погребение и да се установи истината.

Областният управител окръг Шибеник-Книн Пашко Ракич посочи, че откритието означава не само изваждане на телата и подготовка за погребение, но и дългоочаквано търсене на истината. Местните власти планират общо гробище в Тисно в сътрудничество с близките общини и Шибенишката епархия.

През последните десет години, според данни на министерството на военните ветерани, в Хърватия са извадени над 2200 жертви след повече от 630 проучвания на терен, пише БТА.