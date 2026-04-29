Зеленски: Украйна ще започне да изнася оръжия за други държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна се готви да изнася оръжия, тъй като страната произвежда „повече, отколкото изискват въоръжените ѝ сили", заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

„В някои сектори на (оръжейното) производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет", каза той снощи в традиционното си видеообръщение към нацията.

„Износът на украински оръжия ще стане реалност. Нуждите на украинските военни винаги ще са на първо място и за тях ще има достатъчно доставки - те ще вземат това, което е необходимо, а свръхпродукцията ще отива за износ", подчерта той.

Зеленски посочи, че Украйна вече работи със страни от Близкия изток, Европа и Кавказ по специален формат за сътрудничество, известен като „сделки за дронове".

„На масата имаме и предложение за нашите американски партньори", добави той.

Според сделката може да се изнасят дронове, отбранителни системи и други видове оръжия, като на нея се гледа като на начин за подобряване на финансите на страната.

„Нека кажа още веднъж - условията трябва да са благоприятни за Украйна, трябва да има ясен надзор и приходите от износа трябва да укрепят отбраната на Украйна. Така ще бъде", каза Зеленски.

Украйна увеличи оръжейното си производство, откакто Русия осъществи пълномащабната си инвазия в съседната държава преди повече от четири години, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.