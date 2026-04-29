Муцунски каза, че интервюто на Томас Вайц, в което критикува липсата на реформи в Северна Македония било извадено от контекста

Дали в Северна Македония се осъществяват реформи не е въпрос на субективна гледна точка, а измерим показател и времето ще покаже кой ще бъде прав, заяви в интервю за ТВ Сител министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски.

Поводът за въпроса към него беше широко цитирано в страната интервю на докладчика за Република Северна Македония в Европейския парламент (ЕП) Томас Вайц за „Евронюз България", в което той казва, че правителството в Северна Македония не осъществява необходимите реформи, заради което ще загуби 42 млн. евро от Плана за растеж на Западните Балкани на Европейската комисия.

„Ако (Северна Македония) наистина се ангажира със сериозни реформи, все още би имала известен шанс да се присъедини към клуба на Албания и Черна гора за присъединяване (към ЕС) през този мандат на Европейския парламент. За съжаление засега не виждам да са предприети необходимите реформи. Към този момент не виждам политическа воля от страна на правителството да се ангажира сериозно, особено що се отнася до върховенството на закона и независимостта на правосъдието. Но аз съм там, за да подкрепям, там съм, за да помогна на региона да върви напред, така че няма да се откажа", казва Вайц в интервюто за „Евронюз България".

По думите на Муцунски интервюто с Томас Вайц е взето преди повече от месец, а частта от него, свързана с приоритетите за реформи на правителството, е извадена от контекста.

Той посочи, че докладът за напредъка на Северна Македония на ЕП е за период от една година от декември до декември и в него „в някои области има критики, но в други се отчита напредък". Муцунски подчерта, че до този момент страната е получила 70 млн. евро по линия на Плана за растеж на Западните Балкани и, ако не са провеждани реформи, тези средства не биха били получени. Той допълни, че новият доклад за напредъка ще бъде обявен скоро и очакванията са, че Северна Македония ще получи още „прилично голям транш".

По думите му заради законовата регулация в Северна Македония, свързана с изборите, и това, че в този период парламентът не работи, около местните избори през октомври м.г. реформите са били ограничени, но веднага след изборите е имало „сериозно раздвижване в ключови области, като правосъдието, в областта на публичната администрация, на публичните финанси".

„Затова очакваме в последния период от доклада, в периода след местните избори, да покажем нашите най-добри резултати и целта ни е до края на периода, свързан с Плана за растеж, да бъдем държава-лидер в региона", заяви министърът на външните работи и външната търговия.

Темата за реформите, които правителството на Северна Македония трябва да проведе и твърденията на Томас Вайц предизвикаха много политически коментари в страната.

По думите на посланика на ЕС в Северна Македония Михалис Рокас страната трябва да изпълни до юни оставащите 10 стъпки, свързани с необходимите реформи. Тогава изтича гратисният период, който ЕС даде на държавите от Западните Балкани да изпълнят изискваните реформи, за да получат средствата по Плана за растеж.

„Това е начинът, по който функционира програмата за реформи и ако периодът изтече и те (реформите) не бъдат изпълнени, парите се губят. За това се отнасяше предупреждението и такова предупреждение беше изпратено не само до Северна Македония, но и до други страни кандидатки, които изпълняват своите програми за реформи. В ход е усилена работа от страна на правителството и ресорните министерства, но не мога да правя прогнози. Ще трябва да изчакаме до края на юни, за да видим резултата", заяви днес Рокас.

Миналата седмица еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви, че е изпратила писмо до лидерите на държавите от Западните Балкани, в което предупреждава, че страните могат да загубят общо до 750 милиона евро от Плана за растеж, ако реформите не бъдат завършени до юни или декември 2026 г.

Във връзка с Плана за растеж на ЕК за Западните Балкани изпратиха дневен ред с реформи, които трябваше да бъдат завършени през юни 2025 г., а през юни тази година изтича и гратисният период, когато държавите могат да загубят парите за реформите, които не са осъществени. За Босна и Херцеговина прегледът беше през декември 2025 г., така че гратисният период остава до декември тази година. Въпреки това Босна трябва да приеме над 50 реформи, които възлизат на 373,9 милиона евро финансиране от Европейския съюз, пише БТА.