Студен фронт променя времето в Гърция преди Първи май

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съществена промяна на времето се очаква в Гърция в дните до Първи май, след период на стабилни и почти летни температури. По данни на синоптиците, от четвъртък следобед страната ще попадне под влиянието на студен фронт, идващ от Балканите.

Очаква се влошаването на времето да донесе краткотрайни валежи и локални гръмотевични бури, както и понижение на температурите най-осезаемо в северните и вътрешните райони. В акваторията на Егейско море вятърът ще се усили до 6–7 бала по скалата на Бофорт, като не са изключени и локално по-интензивни метеорологични явления.

До петък нестабилната обстановка ще обхване почти цялата страна.

Според метеоролози пролетно-летният характер на времето ще се запази до четвъртък, след което ще се развие термична нестабилност с валежи, които ще засегнат централна и северна Гърция, включително райони като Пелопонес, Стерея Елада и части от Македония.

Жителите и туристите в Халкидики и Кавала също трябва да се подготвят за рязка промяна на времето в дните преди Първи май.

Температурите ще се понижат осезаемо, като спадът ще бъде най-изразен в северните райони, включително около Кавала. До петък нестабилното време ще обхване целия регион, като условията за плаж и пътуване ще бъдат неблагоприятни.

Синоптиците предупреждават за динамична обстановка и съветват да се следят актуалните прогнози, особено при планирани пътувания за празника.

В началото на следващата седмица времето вече ще се върне към по-пролетно и приятно, с температури отново над 22–24°C и по-малка вероятност за валежи.