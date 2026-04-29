89-годишният стрелец в Атина ранил петима поради отказ за отпускане на пенсия

Бойка Атанасова, Атина

Пистолет СНИМКА: Pixabay

89-годишен мъж рани петима души в Атина поради отказ за отпускане на пенсия. Нападателят е използвал късоцевно оръжие. Пострадалите са транспортирани до болнични заведения, като към момента няма официална информация за състоянието им.

По информация първият инцидент е станал в офис на ЕФКА (Единен фонд за обществено осигуряване) в района на Керамикос. Малко по-късно стрелбата продължила и пред Съдебната палата на Атина в района на Лукавритос.

Полицията е реагирала незабавно, задържайки извършителя.

На място бързо са пристигнали полицейски екипи, които са задържали извършителя. Районът е бил отцепен, а по случая е започнало разследване.

Инцидентът предизвика силен обществен отзвук и постави отново въпроса за напрежението около социалните услуги и проблемите, с които се сблъскват възрастните хора при административни процедури.

Очаква се властите да излязат с официална информация за причините, довели до нападението, както и за състоянието на пострадалите.

