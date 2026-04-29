ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Площад в Солун ще носи името на бившия кмет Янис Бутарис, открил паметна плоча на българската гимназия

Бойка Атанасова, Атина

Площад в Солун ще носи името на бившия кмет Янис Бутарис

Площад в Солун ще бъде кръстен на бившия кмет Янис Бутарис. Семейството му подкрепя инициативата на Община Солун и заявява готовност да съдейства за реализирането.

„Семейството на Янис Бутарис е съгласно с предложението за именуване на площада и благодари на община Солун за инициативата за почитане на паметта му", се посочва в официално изявление.

Документът е подписан от трите деца на известния бизнесмен, винопроизводител и бивш кмет на Солун.

Предложението за именуване на обществено пространство е част от усилията на местната власт да отдаде почит към приноса на Бутарис за развитието на Солун и общественото му присъствие в града.

Очаква се да премине през необходимите административни процедури, след което площадът официално ще носи името на Бутарис.

Припомняме, че бившият кмет на Солун Янис Бутарис откри през 2014 г. възпоменателна плоча на мястото на бившата Солунска българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий". Инициативата бе реализирана съвместно с българската държава с цел да съхрани паметта за един от най-значимите български просветни центрове в региона.

Плочата е поставена на мястото, където се е намирало училището, институция с ключова роля за образованието на българите в Македония и Одринско в края на XIX и началото на XX век.

С този жест Бутарис демонстрира уважение към многоетническата история на града и насърчи добросъседските отношения между Гърция и България.

Площад в Солун ще носи името на бившия кмет Янис Бутарис

