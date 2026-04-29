Нова Зеландия спря проект за статуя на сексуални робини след реакция на Япония

Властите в Нова Зеландия отхвърлиха предложение за издигането на статуя в памет на "жените за утеха", поробени от Япония преди и по време на Втората световна война, след като Токио заяви, че подобна инициатива ще навреди на дипломатическите отношения между двете страни, предаде Франс прес.

Япония принуждава до 200 000 жени от Корея, Китай и Югоизточна Азия да бъдат сексуални робини между 1932 и 1945 г. - въпрос, който обтяга отношенията на Токио с други държави.

Организацията, отговорна за поддържането на Корейската градина в Такапуна - предградие на Оукланд - поиска да постави статуя в памет на тези жени.

След обществени консултации обаче Градският съвет на Девънпорт-Такапуна отхвърли искането.

"Това беше трудно решение и не го взехме лесно", каза председателката на Съвета Триш Дийнс.

"Внимателно обсъдихме гледните точки на нашите служители и коментарите от общността по време на процес по официални консултации", добави тя.

Сред тези коментари беше писмо от посланика на Япония в Нова Зеландия Макото Осава, който заяви, че подобен паметник може да "причини разделение и конфликти в прекрасното мултиетническо общество на Нова Зеландия, както и между японските и корейските общности", пише БТА.