САЩ обвиниха Китай в натиск срещу Панама и морската търговия

Съединените американски щати и техните съюзници Боливия, Коста Рика, Гвиана, Парагвай и Тринидад и Тобаго излязоха със съвместно изявление в подкрепа на суверенитета на Панама, определяйки скорошните действия от страна на Китай като опит за политизиране на морската търговия и нарушаване на суверенитета на страните в тази част на света, предаде Ройтерс.

"Следим внимателно целенасочения икономически натиск от страна на Китай и последните действия, които засегнаха кораби, плаващи под панамски флаг", се казва в изявлението. "Панама е стожер в системата ни за морска търговия и като такъв трябва да остане свободен от всякакъв неоправдан външен натиск", се съобщава още.

В края на месец януари Върховният съд на Панама анулира правната рамка, подкрепяща концесията от 1997 г., която предоставя на хонконгската компания "Си Кей Хъчисън" (CK Hutchison) чрез нейното дъщерно дружество "Панама Портс Къмпани" (Panama Ports Company) правото да оперира 2 терминала на Панамския канал - Балбоа на Тихия океан и Кристобал на Атлантическия океан.

Анулирането дойде в контекста на нарастващия натиск от страна на САЩ за ограничаване на влиянието на Китай около стратегическия Панамски канал, през който преминават около 5 процента от световната морска търговия.

Решението на Върховния съд беше последвано от рязко увеличаване на задържанията и проверките на кораби, плаващи под панамски флаг, в Китай - очевидно като ответна реакция, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.