Овладян е пожарът в рафинерията в Туапсе, дронове удариха и Пермска област

Големият пожар, който избухна в руската петролна рафинерия в Туапсе след украинска атака вчера, е овладян, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.

Пожарът е овладян към 7:05 ч. местно време днес (и българско), съобщиха те.

Атаката с дрон, за която украинската армия потвърди, е третата срещу черноморското пристанище през последните две седмици.

Междувременно пожар избухна в индустриално съоръжение в руската Пермска област след атака с дрон днес, съобщи губернаторът Дмитрий Махонин.

"Работниците са евакуирани. Няма жертви", добави той.