Марко Рубио обвини Куба, че позволява на вражески разузнавателни служби да шпионират САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини Куба, че улеснява присъствието на разузнавателни служби на противници на Вашингтон, само на 90 мили (145 километра) от територията на САЩ, предупреждавайки, че администрацията на президента Доналд Тръмп няма да толерира това, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„Няма да позволим на противници на Съединените щати да извършват разузнавателни дейности или да имат военни бази на 90 мили от нас", каза Рубио в ексклузивно интервю за „Фокс Нюз".

Коментарите на Рубио бяха обвързани с историческите отношения на Куба със сили, съперничещи си със САЩ, датиращи от Студената война, когато островът се съюзи със СССР след Кубинската революция.

След разпадането на съветския блок през 1991 г. Куба поддържа връзки с Русия и през последните десетилетия разширява сътрудничеството си с Китай в икономическата и технологичната област.

„Нещата биха могли да се подобрят в Куба със сериозни икономически реформи, но не и с хората, които в момента са на власт. Те са икономически некомпетентни", каза държавният секретар, визирайки президентството на Мигел Диас-Канел.

Коментарите на Рубио бяха направени в същия ден, в който Сенатът (горната камара на Конгреса на САЩ - бел. ред.) отхвърли предложение на демократите за ограничаване на потенциалните военни операции срещу Куба, които Тръмп би могъл да разпореди.

От януари тази година правителството на Тръмп засили натиска върху Хавана с петролна блокада, а президентът многократно намекна за необходимостта от промяна на режима на острова, пише БТА.