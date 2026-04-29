Европейската комисия призова ЕС да въведе приложение за онлайн идентификация

Европейската комисия призова държавите от ЕС да въведат общоевропейското приложение за електронно удостоверяване на самоличността онлайн до края на годината. Това е ключова стъпка за защита на децата от вредно и неподходящо онлайн съдържание, се посочва в съобщение на комисията.

Държавите могат да въведат приложението самостоятелно, или да го включат в европейския "портфейл за цифрова самоличност". С помощта на приложението потребителите ще могат да доказват, че отговарят на необходимия възрастов праг, без да разкриват точната си възраст, самоличност или други лични данни.

Според европейския регламент за цифровите услуги онлайн платформите трябва да осигурят висока защита на поверителността, сигурността и безопасността за непълнолетните потребители, отбелязва Комисията. При представянето на приложението по-рано този месец председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен изрази очакване промяната да премахне възможността онлайн платформите да търсят оправдание, че нямат възможност за пълно прилагане на европейските правила, пише БТА.