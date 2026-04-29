Увеличиха присъдата на бившия президент на Южна Корея

Апелативният съд в Южна Корея увеличи присъдата на бившия президент Юн Сук-йол от 5 на 7 години за възпрепятстване на правосъдието и други обвинения, повдигнати срещу него във връзка с неуспешния му опит да въведе военно положение, съобщи БТА по информация на Йонхап и Ройтерс.

Върховният сеулски градски съд постанови решението за по-тежко наказание в рамките на излъчено на живо по телевизията съдебно изслушване – първото решение на специализиран съдебен отдел, създаден да разглежда дела, свързани с опита на Юн за въвеждане на военно положение през декември 2024 година.

По-рано този месец бившият южнокорейски президент беше осъден на доживотен затвор. След това адвокатите му съобщиха, че той ще обжалва присъдата.

Вчера апелативен съд увеличи присъдата на Ким Кьон-хи – съпруга на бившия президент, от 20 месеца на четири години лишаване от свобода по обвинения в корупция.