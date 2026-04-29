КМГ: Китайските предприятия в сферата на културата със стабилен растеж през първото тримесечие

Китайските предприятия в сферата на културата и свързаните с нея индустрии отбелязват устойчиво подобрение в бизнес дейностите си през първото тримесечие на 2026 г., показват данни от проучване сред 82 000 компании.

Според статистиката общите приходи на фирмите над определен мащаб са били 3,57 трилиона юана, което представлява ръст от 6,4% на годишна база, изчислен по съпоставими цени.

Най-силен растеж се наблюдава в основните културни дейности, където приходите възлизат на 2,52 трилиона юана, отбелязвайки увеличение от 9,2% спрямо същия период на предходната година. Значителен принос има секторът на културните услуги, който продължава да се разширява с бързи темпове. През първото тримесечие той е генерирал 2,07 трилиона юана приходи, което е ръст от 9,9%.

В същото време културното производство и търговията на едро и дребно на културни продукти нарастват по-умерено. Приходите в производствения сегмент достигат 8,83 трилиона юана, което е увеличение от 1,5%, докато секторът на търговията реализира 6,02 трилиона юана, с ръст от 2,6%.