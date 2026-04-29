Китай публикува данни за ресурсната си обезпеченост

От Министерството на природните ресурси на Китай съобщиха, че в рамките на стратегическата инициатива за геоложки проучвания са постигнати серия от нови резултати, допринасящи допълнително за укрепването и ефективното гарантиране на националната енергийна и ресурсна сигурност, съобщи КМГ.

От стартирането на инициативата през 2021 г. насам запасите от минерални ресурси са нараснали значително, като са открити 398 нови средни и големи находища, включително нефтени и газови полета. Китай заема първо място в света по запаси от 14 вида минерали, сред които редкоземни елементи, волфрам и калай, а по запаси от девет други минерала, включително въглища, желязо и литий, се нарежда сред първите четири страни.