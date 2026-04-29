На тазгодишното издание на Международното автомобилно изложение в Пекин бяха представени редица авангардни технологии, които разширяват представите за бъдещето на автомобилите.

Тази година в него участват над 2000 компании от 21 държави по цялата верига на доставки и технологичния сектор. Представени са 1451 автомобила, включително 181 премиерни и 71 концептуални модела. Китайските компании се представят с 42 ключови технологии – рекорден брой в историята на изложението.

Как Китай се превърна във „фитнес зала" за глобалната автомобилна индустрия? Според Цуй Дуншу, главен секретар на Китайската асоциация на индустрията за пътнически автомобили (СРСА), основната причина е, че страната е изградила уникално в световен мащаб „системно предимство в иновациите". Китай разполага с пълна индустриална верига – от суровини и ключови компоненти до производството на готови автомобили – и същевременно се утвърждава като източник на иновации чрез пробиви в области като батерии, автономно управление и интелигентни автомобилни системи. Според него пропускането на китайския пазар означава изоставане в глобалната автомобилна индустрия.

За глобалната автомобилна индустрия Китай е не само най-големият, но и често най-важният потребителски пазар, с най-бързото технологично обновяване и най-активната иновационна екосистема. Австрийският вестник „Щандарт" наскоро отбеляза, че „един на всеки двама европейци обмисля да си купи китайска кола".

През прозореца на автомобилното изложение в Пекин хората могат ясно да видят: Китай непрекъснато задълбочава взаимодействието си със света чрез отворено сътрудничество, превръща своята „привлекателност" в „иновационна сила" на предприятията и позволява ползите от китайската модернизация да достигнат до повече хора.