КМГ: В Нинбо бе открит форум на ШОС за зелено и устойчиво развитие

Днес в град Нинбо бе открит Форум за зелено и устойчиво развитие в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Поздравително послание до участниците в събитието изпрати китайският председател Си Дзинпин. В него той посочва, че Пекин ще продължи да отдава приоритет на екологията и зеленото развитие.

Китай е готов да засили сътрудничеството с останалите страни от ШОС чрез по-добра координация на политиките, обмен на опит и реализиране на съвместни проекти, с цел усъвършенстване на глобалното управление в областта на околната среда, като същевременно акцентира върху необходимостта от общи усилия за изграждане на чист, красив и устойчив свят, пише още в посланието си Си Дзинпин.