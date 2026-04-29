Пекин пусна платформа „GO BEIJING“ с 39 услуги и поддръжка на 16 езика за чуждестранни посетители

Пекин официално въведе нова платформа за комплексни услуги „GO BEIJING". Тя обединява 39 практични услуги като поръчка на такси, закупуване на билети и резервации в хотели, съобщи КМГ. Платформата позволява регистрация с едно кликване чрез мобилен телефон и поддържа 16 езика, което значително улеснява чуждестранните посетители и премахва основни затруднения, свързани с езика и разплащанията.

За първи път в страната платформата предлага функция „пътнически портфейл", която позволява на потребителите да извършват плащания без да е необходимо да свързват китайска банкова карта. Средствата могат да бъдат превеждани от чужбина и използвани директно, като плащанията са бързи и без такси. Услугата вече е достъпна за потребители от 40 държави и региона.

През последните години Пекин работи активно за подобряване на услугите за чужденци както онлайн, така и на място. На международните терминали в Пекинско столично международно летище и летище „Дасин" функционират специални обслужващи центрове, които предоставят над 20 вида услуги, включително в областта на комуникациите, транспорта, финансите и туризма, така че чуждестранните посетители да получават цялостна помощ още при пристигането си.