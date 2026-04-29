Търговията между Китай и страните от Централна и Източна Европа е нараснала с 14,3% през първото тримесечие

Търговският обмен между Китай и страните от Централна и Източна Европа отбелязва значителен ръст през първото тримесечие на 2026 г., показват данни на митническите власти в Нинбо, съобщи КМГ.

Общият обем на външната търговия достига 276,82 милиарда юана, което представлява увеличение от 14,3% на годишна база. От тях вносът възлиза на 50,8 милиарда юана, с ръст от 12,9%, а износът – 226,02 милиарда юана, отбелязвайки увеличение от 14,6%.

Сред водещите търговски партньори се открояват Полша, Унгария и Чехия, като и трите държави регистрират стабилен растеж в двустранната търговия. Стокообменът на Китай с Полша достига 92,54 милиарда юана (+19,7%), с Унгария – 41,34 милиарда юана (+39,5%), а с Чехия – 38,15 милиарда юана (+3,2%).

При износа се наблюдава особено силно увеличение при електромобили, литиеви батерии и фотоволтаични продукти. Техният износ достига 26,24 милиарда юана, което е скок от 111,6% на годишна база.

Значителен ръст се отчита при вноса в Китай на метали, руди и селскостопанските продукти. Вносът на метали и руди е бил на стойност 6,81 милиарда юана (+84,1%), а на аграрни продукти – 880 милиона юана (+36,4%).