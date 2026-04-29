КМГ: Китай и европейската автомобилна индустрия търсят задълбочено сътрудничество въпреки търговското напрежение

Китай засилва диалога с водещи европейски автомобилни организации на фона на нарастващото търговско напрежение с Европейския съюз. В рамките на два последователни дни представители на китайското правителство проведоха срещи на високо равнище с ключови фигури от сектора.

В понеделник министърът на търговията Уан Уънтао разговаря с Хилдегард Мюлер, президент на Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA). Ден по-късно заместник-министърът на промишлеността и информационните технологии Син Гуобин се срещна в Пекин със Сигрид де Врис, генерален директор на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Срещите се провеждат в контекста на продължаващите усилия от двете страни за задълбочаване на сътрудничеството, въпреки въведените от Европейската комисия ограничителни икономически и търговски мерки.

По време на разговора си с Мюлер, министър Уан Уънтао подчерта, че Китай ще продължи политиката си на отваряне на високо равнище. Той насърчи германските автомобилни производители да разширят присъствието си на китайския пазар, да използват допълващите се предимства с местни партньори и да допринасят за развитието на по-високотехнологична, интелигентна и екологична автомобилна индустрия.

Относно спора за вноса на китайски електромобили в ЕС, китайският министър отбеляза, че двете страни са постигнали „меко приземяване" чрез договореност за ценови ангажименти. Той изрази очакване, че Европейският съюз ще ускори преговорите с китайските компании, така че механизмът да бъде приложен възможно най-скоро.

Уан също така предупреди, че протекционистките мерки на ЕС увеличават риска за китайските компании и подкопават инвестиционното доверие в Европа. Той призова VDA да насърчи ЕС да спазва принципите на честната конкуренция, правилата на Световната търговска организация и да коригира мерки, които възпрепятстват равнопоставената бизнес среда.

От своя страна, Хилдегард Мюлер заяви, че германските автомобилни компании ще продължат да увеличават инвестициите си в Китай, включително в научноизследователска и развойна дейност, и ще ускорят локализацията на производството. Тя подчерта, че VDA ще настоява за отворен европейски пазар и ще подкрепя по-дълбоката интеграция на автомобилните индустриални и снабдителни вериги между Китай, Германия и Европа.

На срещата между Син Гуобин и Сигрид де Врис беше изразено общо мнение, че ACEA трябва да продължи да играе ролята на мост между двете страни, като насърчава европейските компании да инвестират и да разширяват дейността си в Китай. Акцент беше поставен и върху необходимостта от засилване на съвместните иновации по цялата автомобилна верига.

Де Врис подчерта значението на сътрудничеството с Китай и заяви, че асоциацията ще продължи да работи за по-добро стратегическо съгласуване и координация на политиките, с цел издигане на партньорството на по-високо равнище.