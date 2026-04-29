Фон дер Лайен: Кремъл спусна дигитална желязна завеса заради икономическите проблеми

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

Кремъл спусна "дигитална желязна завеса" в отговор на икономическите проблеми в Русия, заяви председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, предаде БТА.

В изказване на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург Фон дер Лайен подчерта, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна, тъй като Москва продължава своята агресия срещу тази страна.

Одобрихме 20-и пакет със санкции, които удрят руската икономика и това се отразява на гражданите на Русия, посочи председателката на ЕК. Тя отбеляза, че Кремъл "отговаря по необичаен начин", като е спуснал "дигитална желязна завеса", имайки предвид ограниченията върху достъпа до интернет в Русия.

Историята обаче показва, че такива мерки не вършат работа и диктатурите падат, подчерта Фон дер Лайен.

