Китайската компания REPT BATTERO представи ултрабързо зареждане и ново поколение батерии за електромобили

В рамките на Международното автомобилно изложение в Пекин китайската компания REPT BATTERO представи най-новите си решения за батерии за електромобили, демонстрирайки значителен напредък в технологиите за зареждане, материалите и приложението им в различни транспортни сценарии, съобщи КМГ.

Основният акцент беше поставен върху новата технология Wending Flash Charging, която има за цел да преодолее един от ключовите проблеми пред електромобилите – дългото време за зареждане. Благодарение на оптимизиран дизайн, който намалява вътрешното съпротивление, технологията позволява зареждане на батерията от 10% до 80% за по-малко от шест минути. Системата е разработена така, че да работи надеждно при екстремни температури между -40°C и +70°C, което я прави подходяща за разнообразни климатични условия и ежедневна употреба.

До момента батериите от серията Wending са внедрени в над 350 000 електромобила, като общият обем на доставките надхвърля 20 милиона единици, без регистрирани инциденти, свързани с безопасността.

Паралелно с това компанията представи нова платформа за твърдо-течни хибридни батерии, насочена към различни сегменти на пазара. Мангановите батерии са оптимизирани за масови електромобили и плъгин хибриди, като запазват висока ефективност дори при много ниски температури и осигуряват дълъг експлоатационен живот. В същото време високоникелните батерии са предназначени за премиум модели с дълъг пробег и предлагат значително по-висока енергийна плътност.

REPT BATTERO показа и решения за тежкотоварни и индустриални приложения, включително батерия с капацитет 350 kWh за електрически строителни машини, която подобрява ефективността и намалява разходите чрез по-опростена конструкция. За минния сектор беше представена батерия с ултрабързо зареждане, която съкращава времето за зареждане до около 30 минути, увеличава производителността на превозните средства и намалява оперативните разходи.