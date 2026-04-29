ЕК призовава държавите от ЕС да въведат новото приложение за проверка на възрастта

Европейската комисия прие препоръка с призив към държавите членки да ускорят въвеждането на европейското приложение за проверка на възрастта и то да заработи до края на годината. Приложението е стъпка към защитата на децата от вредно и неподходящо онлайн съдържание. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Държавите членки могат да внедрят това цифрово решение като самостоятелно приложение или да го интегрират в европейския портфейл за цифрова самоличност. В препоръката се посочват техническите действия, които държавите членки следва да предприемат, за да гарантират бързото му въвеждане и оперативната му съвместимост.

Комисията разработи подробен план за европейското приложение за проверка на възрастта, което дава възможност на потребителите да докажат, че отговарят на изисквания възрастов праг, без да разкриват точната си възраст, самоличност или други лични данни. Сега държавите членки трябва да персонализират приложението.

Защитата на децата онлайн е приоритет за Комисията. Съгласно Законодателния акт на ЕС за цифровите услуги, онлайн платформите трябва да гарантират високо равнище на неприкосновеност на личния живот, сигурност и безопасност за малолетните и непълнолетните лица онлайн.

Хена Виркунен, изпълнителен заместник-председател по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, заяви: „Ефективната и зачитаща неприкосновеността на личния живот проверка на възрастта е пореден елемент от картината, по която работим за онлайн пространство, в което нашите деца са в безопасност и имат възможност да го потребяват положително и отговорно, без да се ограничават правата на възрастните."