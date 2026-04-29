ЕК: „Фейсбук“ и „Инстаграм“ са в нарушение

Европейската комисия предварително установи, че платформите „Инстаграм" и „Фейсбук" на компанията „Мета" са в нарушение на Законодателния акт за цифровите услуги поради това, че не са идентифицирали, оценили и смекчили надлежно рисковете, свързани с достъпа до техните услуги на лица под 13 години, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Въпреки че в общите условия на „Мета" минималната възраст за безопасен достъп до „Инстаграм" и „Фейсбук" се определя на 13 години, мерките, въведени от компанията за прилагане на тези ограничения, изглежда не са ефективни. Мерките не възпрепятстват ефективно достъпа до техните услуги, нито ги идентифицират и премахват незабавно, ако те вече са получили достъп до тях.

Например при създаването на профил лицата под 13 години могат да въведат фалшива дата на раждане и липсват ефективни проверки за верността на декларираната дата на раждане. Инструментът на „Мета" за докладване на малолетни и непълнолетни е труден за използване, като изисква до седем щраквания само за достъп до формуляра за докладване, който не се попълва автоматично предварително.

