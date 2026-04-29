Американското разузнаване проучва как би реагирал Иран, ако Тръмп обяви победа във войната

Американските разузнавателни служби проучват как би реагирал Иран, ако президентът Доналд Тръмп обяви едностранно победа във войната с Техеран, взела хиляди жертви и превърнала се в политически проблем за Белия дом, казаха двама американски служители и добре осведомен източник, цитирани от Ройтерс.

Разузнавателната общност анализира този и други въпроси по искане на висши служители на администрацията, предаде БТА. Целта е да се да се прецени какви биха били евентуалните последици от оттегляне на Тръмп от конфликта, за който някои официални представители и съветници се притесняват, че може да причини тежки загуби на републиканците на междинните избори по-късно тази година, посочват източниците.

Въпреки че все още не е взето решение – и Тръмп лесно би могъл да засили военните операции – евентуална деескалация може да намали политическия натиск върху президента. Но тя би могла и да окуражи Иран да възстанови ядрените и ракетните си програми и да застраши съюзниците на САЩ в региона.

Не е ясно кога разузнавателната общност ще завърши работата си, но тя и преди е анализирала възможната реакция на иранските лидери при обявяване на победа от страна на Вашингтон. В дните след първите бомбардировки през февруари разузнаването прецени, че ако Тръмп обяви победа и САЩ изтеглят силите си от региона, Ислямската република вероятно ще го приеме като свой успех, каза един от източниците.

Ако вместо това Тръмп каже, че САЩ са спечелили, но запазят силно военно присъствие, Иран вероятно ще го приеме като тактическа маневра в преговорите, но не такава, която непременно ще доведе до край на войната, каза източникът.

"ЦРУ не е запознато с анализа на разузнавателната общност, за който се съобщава", каза Лиз Лайънс, директор на службата за връзки с обществеността на ЦРУ в коментар на публикувания материал. Разузнавателната служба не пожела да отговори на уточняващите въпроси на Ройтерс за текущата си работа по иранското направление.

Службата на директора на националното разузнаване отказа коментар.

Говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че САЩ все още преговарят с иранците и "няма да бързат да сключат лоша сделка".

"Президентът ще сключи само споразумение, което поставя националната сигурност на САЩ на първо място, и той ясно заяви, че Иран никога не може да притежава ядрено оръжие", каза Кели.