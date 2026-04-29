Внасят вот на недоверие срещу правителството на Румъния, гласуват го на 5 май

Текстът на вота на недоверие, внесен от румънската Социалдемократическа партия (СДП), опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР) и парламентарната група „МИР – Румъния на първо място" срещу правителството на Илие Боложан, ще бъде прочетен днес в 12:30 ч. местно (и българско) време на пленарно заседание на парламента, предават местните медии. Гласуването е насрочено за 5 май и ще бъде тайно, с бюлетина. Предложението е подписано от 253 депутати, предаде БТА.

В документа, озаглавен „Спрете „Плана Боложан" за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи", инициаторите призовават за оставка на правителството и твърдят, че министър-председателят е стигнал до „точка, в която умишлено бърка реформата с продажбите, а стратегията с импровизацията".

„Румъния не е стока, а държавните компании не са активи, които да бъдат ликвидирани, за да се покрият политически провали", пише още в текста.

Той завършва с апел: „Румъния не се нуждае от правителство, което установява обедняването на населението като държавна политика. Румъния не се нуждае от изпълнителна власт, която ликвидира ресурсите ѝ, а от такава, която знае как да ги управлява. Това правителство под ръководството на Илие Боложан показа, че не може да направи нито едното, нито другото. Затова трябва да си тръгне".

„Внасянето на вот на недоверие срещу правителството беше един от очакваните сценарии", коментира междувременно президентът на Румъния Никушор Дан. На въпрос колко е вероятно СДП и АУР да сформират заедно правителство, държавният глава отговори, че е „изключително малко вероятно". Той отхвърли и сценарий за предсрочни парламентарни избори.

„Нито една от подобните кризи не е завършвала с предсрочни избори. Не бива да приемаме този сценарий твърде сериозно", обясни президентът.

Относно проевропейската посока на Румъния и риска от това политиката да поеме по друг път, Никушор Дан се позова на ангажиментите на партиите и своята роля в евентуалните решения, свързани с формирането на правителство.

„Имаме изявлението на партиите – нито една от проевропейските партии не казва, че иска да сформира правителство с антизападни сили, с АУР. В този сценарий, в който ще трябва да назнача министър-председател, ще се погрижа това да не се случи", подчерта държавният глава.

На този фон социологическата агенция ИНСКОП публикува най-новото си проучване, според което между между електората на Социалдемократическата партия и Алианс за обединение на румънците има ниско ниво на взаимно доверие. Само четири процента от избирателите на АУР се доверяват на председеталя на СДП Сорин Гриндяну и само 12 на сто от избирателите на СДП се доверяват на лидера на АУР Джордже Симион, показват публикуваните в интернет данни.

„В политическата история на Румъния сме имали и ще имаме много неестествени съюзи, „чудовищни" коалиции, политически братства против природата: от радикалните либерали, които се братят с консерваторите, до вот на недоверие, иницииран от Алианс за обединение на румънците и Съюз за спасение на Румъния, до новия политически блок СДП-АУР. Това политическо сътрудничество е против природата. АУР е изградена върху дискурс срещу СДП, а СДП беше електорално „разполовена" именно от АУР", коментира директорът на ИНСКОП Ремус Щефуряк.