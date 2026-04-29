Фон дер Лайен: Пълно възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС призоваха за пълно възстановяване на свободата на корабоплаване през Ормузкия проток,предаде БТА.

Това стана на дебати тази сутрин в рамките на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, посветени на кризата в Близкия изток и последиците от нея за цените на енергоносителите и горивата и за наличността на изкуствени торове.

Фон дер Лайен и кипърският заместник-министър по европейските въпроси Марилена Рауна от името на председателството на Съвета на ЕС призоваха също за спазване на прекратяването на огъня между САЩ и Иран, влязло в сила на 9 април. Иран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие и да развива програма за балистични ракети, подчерта в същото време председателката на ЕК.

Представителката на Кипърското председателство, от своя страна, спомена и конфликта в Ливан между Израел и проиранското движение "Хизбула" като пряка последица от кризата в Близкия изток. Тя призова за пълно спазване на споразумението за прекратяване на огъня в Ливан и зачитане на суверенитета и териториалната цялост на тази страна.

Акцент в изказванията на Фон дер Лайен и Рауна бяха последиците от кризата в Близкия изток за цените на енергията, а оттам и за европейската икономика.

Това е втората енергийна криза за последните четири години (след тази в началото на войната в Украйна през 2022 г.), припомни председателката на Европейската комисия. Тя отбеляза, че сега ЕС плаща с милиарди евро повече за същите обеми енергоносители – нещо, което показва ясно, че зависимостта от изкопаемите горива води до уязвимост и трябва да бъде преодоляна.

Фон дер Лайен изброи редица мерки, предприети от ЕК в тази насока, като наблегна на важното значение на координацията между държавите членки, например за да не се конкурират като купувачи на природен газ.

Зависимостта на ЕС от изкопаеми горива трябва да бъде намалена в полза на възобновяемите енергийни източници и ядрената енергия, призова председателката на Европейската комисия. Тя посочи като положителен пример Швеция, която потребява евтин ток, тъй като си набавя почти цялата необходима ѝ електроенергия от възобновяеми източници и атомни електроцентрали.

Войната в Близкия изток не е нещо абстрактно, а е в непосредствена близост до нас, предупреди, от своя страна, представителката на Кипърското председателство. Тя подчерта, че в резултат Европейският съюз трябва да бъде единен пред тази заплаха.

Няма лесно решение, призна Рауна, но добави, че стратегическата автономия на ЕС е тясно свързана с енергийната сигурност. Затова са необходими редица мерки както в непосредствен план в отговор на високите цени на енергията, така и дългосрочни, като намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива и на изкуствени торове.