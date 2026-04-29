Франция препоръча на гражданите си да напуснат Мали възможно най-скоро

Франция препоръча на гражданите си в Мали да се възползват от възможността "и да разервират самолетен билет, за да напуснат временно Мали, докато това все още е възможно", пише в указания, публикувани днес на сайта на Министерството на външните работи, предаде Франс прес.

"След атаките на 25 април в няколко части на страната, включително Бамако, ситуацията със сигурността остава изключително нестабилна", пише в указанията, предаде БТА. "Припомняме, че пътуването до Мали остава силно непрепоръчително по каквато и да е причина", добавя външнополитическото ведомство.

Общо 4200 френски граждани са вписани в консулския регистър, към който трябва да бъдат добавени и нерегистрираните – оценявани на около 3000 души. Две трети от тях са хора с двойно гражданство, живеещи в Бамако.