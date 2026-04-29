Четирима военни в Индонезия са обвинени за нападение с киселина срещу граждански активист

Четирима индонезийски военни бяха обвинени за нападение с киселина срещу активист, критикуващ правителството, предаде БТА по информация на Франс прес.

В средата на март Андри Юнус – заместник-координатор на правозащитната организация "Контра Ес" – пострада тежко в областта на лицето, очите, ръцете и гръдния кош, след като двама мъже на мотопед го заляха с киселина.

Няколко дни по-късно военната полиция обяви, че е арестувала четирима войници, заподозрени в извършване на атаката.

Андри беше гласовит критик на инициативи, целящи повишаване на влиянието на армията върху индонезийското правителство и тъкмо беше записал подкаст по темата, когато беше нападнат.

Четиримата военни – които са част от Службата за стратегическо разузнаване на армията – след това бяха арестувани. Ръководителят на Службата подаде оставка.

Задържаните, които са на възраст между 40 и 45 г., днес се явиха пред военен съд в Джакарта.

Според прокуратурата, четиримата мъже са действали от гняв към действията на Андри, а не по заповед.