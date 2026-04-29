ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Докога цирк в изборните студиа?

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22755039 www.24chasa.bg

Нови заплахи за бомби са получени в загребски училища

908
Съобщения за поставени взривни устройства бяха получени днес в редица училища в Загреб. СНИМКА : Архив

Нови заплахи за бомби, поставени в няколко училища в Загреб, бяха получени днес сутринта, съобщи БТА по информация на хърватското издание "Индекс".

Сградите на училищата са евакуирани, а учебните часове са отложени. Посочва се, че сигналите са подадени до официалните електронни пощи на учебните заведения.

Някои директори са преорганизирали учебните часове за следобед.

Посочва се, че мейлът до институциите започва с обръщението "пургер", което в разговорния хърватски език се използва като обидно за дребнобуржоазни хора или за загребчани.

През изминалите дни редица училища, детски градини, търговски центрове и други институции в цяла Хърватия получиха заплахи за бомби, като всички те впоследствие се оказаха фалшиви, припомня Ен1.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)