Нови заплахи за бомби са получени в загребски училища

Нови заплахи за бомби, поставени в няколко училища в Загреб, бяха получени днес сутринта, съобщи БТА по информация на хърватското издание "Индекс".

Сградите на училищата са евакуирани, а учебните часове са отложени. Посочва се, че сигналите са подадени до официалните електронни пощи на учебните заведения.

Някои директори са преорганизирали учебните часове за следобед.

Посочва се, че мейлът до институциите започва с обръщението "пургер", което в разговорния хърватски език се използва като обидно за дребнобуржоазни хора или за загребчани.

През изминалите дни редица училища, детски градини, търговски центрове и други институции в цяла Хърватия получиха заплахи за бомби, като всички те впоследствие се оказаха фалшиви, припомня Ен1.