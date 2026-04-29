ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Докога цирк в изборните студиа?

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22755103 www.24chasa.bg

Броят на загиналите при влаковата катастрофа в Индонезия достигна 16 души, всички са жени

780
Броят на загиналите при сблъсъка между два влака близо до Джакарта в понеделник вечерта нарасна до 16 души, всички жени, след като пътничка почина в болницата, съобщи индонезийската полиция, цитирана от Франс прес.

Инцидентът стана в понеделник вечерта, след като крайградски пътнически влак беше ударен от бърз влак в района на гара Бекаси Тимур, на 25 км източно от столицата Джакарта, припомня БТА.

Бързият влак удари последния вагон на композицията от крайградската железница, който е бил само за жени.

Според властите, крайградският влак е бил спрял на жп прелез след инцидент с такси, когато бързият влак го е ударил.

Двадесет и пет годишна жена, която беше приета в болница, е починала тази сутрин, с което броят на жертвите достигна 16, съобщи говорителят на полицията в Джакарта Буди Херманто.

Според Националната служба за търсене и спасяване всички жертви са жени.

Ранени са общо 90 души, като 44 от тях са в болница, уточни Буди.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)