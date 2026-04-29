Тръмп: Иранците имат интерес да се вразумят бързо

Иранците "имат интерес да се вразумят бързо!", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от Франс прес, докато преговорите между Вашингтон и Техеран са напълно блокирани от няколко дни.

"Иран не може да се вземе в ръце. Те не знаят как да постигнат споразумение" по ядрения въпрос, добави Тръмп и публикува своя снимка в костюм и черна вратовръзка, държащ автомат, на фона опустошения от бойни действия с коментар: "ШЕГИТЕ ПРИКЛЮЧИХА! (главните букви са на Тръмп)", предаде БТА.