ЕК уточни: До 50 хил. евро помощ за фирми заради поскъпването на енергията

Европейската комисия уточни днес условията за временната промяна на правилата на ЕС за държавната помощ в полза на засегнатите от последиците от кризата в Близкия изток, предаде БТА. Комисията предвижда помощта да бъде насочена към дружествата от енергоемките производства, транспорта, риболова и земеделието.

Временните мерки ще важат до края на годината, като ще отчитат действителното потребление на енергия и торове. В земеделието, риболова и сухопътния и водния транспорт в ЕС държавите ще имат право да покриват до 70 на сто от допълнителните разходи на фирмите за гориво и торове. Поскъпването ще се определя от всяка държава в ЕС с отчитане на разликата между съответната пазарна цена и историческа референтна цена. След това общите допълнителни разходи ще бъдат изчислени въз основа на текущото или последното потребление преди настъпването на кризата.

Държавите ще определят обема на помощта според размера и вида на дейността на дружеството, или според други подходящи показатели. Всяко дружество ще може да получи до 50 000 евро обезщетение. При енергоемките производства ще бъде възможно изплащане на помощ за покриване на до половината от общото потребление.