ООН: 21 души са екзекутирани, а над 4000 – арестувани в Иран от началото на конфликта в Близкия изток

Общо 21 души са екзекутирани, а над 4000 са арестувани в Иран по обвинения в политически престъпления и престъпления срещу националната сигурност, откакто започна конфликтът в Близкия изток, съобщи БТА по информация на Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека.

От началото на опустошителните американско-израелски атаки срещу Иран в края на февруари, "най-малко девет души са били екзекутирани във връзка с протестите през януари 2026 г., десет за предполагаемо членство в опозиционни групи и двама за шпионаж", се казва в изявление на Службата.

През същия период "по обвинения, свързани с националната сигурност", са арестувани над 4000 души, уточни тя.

"Много задържани са били жертва на отвличане, мъчения или други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение, включително самопризнания под принуда – понякога излъчвани по телевизията – и симулирани екзекуции", добави агенцията на ООН.

"Ужасен съм да видя, че в допълнение към сериозните последици от конфликта, правата на иранския народ продължават да бъдат брутално и безмилостно нарушавани от властите", заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, цитиран в изявлението.

"Призовавам властите да преустановят всякакви екзекуции, да наложат мораториум върху смъртното наказание, напълно да гарантират зачитането на правото на защита и правото на справедлив процес и незабавно да освободят произволно задържаните", заяви той.

Според няколко неправителствени организации, включително "Амнести интернешънъл", Иран е страната, която налага смъртно наказание най-често след Китай.