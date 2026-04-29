В Италия бушува скандал около помилването на Никол Минети, набирала жени за Берлускони

Журналистическо разследване е на път да преобърне решението на президента Матарела

Бившата стюардеса от рекламната компания на Силвио Берлускони „Публиталия" Никол Минети, която впоследствие бе свързвана със скандала около набирането на проститутки за него, отново се оказа в центъра на медийното и институционалното внимание. Избраната преди години дори за регионален съветник в Ломбардия Минети натрупа присъди от общо 3 години и 11 месеца. Това стана, след като беше осъдена за съучастие в организирането на проституция и присвояване на публични средства. През февруари тази година обаче държавният глава Серджо Матарела я помилва след положително становище на министъра на правосъдието Карло Нордио, мотивирано с тежкото здравословно състояние на детето, което тя е осиновила.

Случаят изглеждаше приключен, но журналистическо разследване на всекидневника „Ил фато куотидиано" постави под съмнение основните аргументи, довели до помилването. Според публикуваната информация детето, представено като изоставено, всъщност има биологични родители в Уругвай, които живеят в крайна бедност. Твърди се, че Минети и нейният партньор Джузепе Чиприани са предприели съдебни действия срещу тези родители, за да получат правото на осиновяване. Мъжът до Минети е предприемач от богатата фамилия, собственик на „Хари'с бар" във Венеция, но е известен и с връзките си в елитни среди в чужбина, в това число и с контактите си с Джефри Епстийн.

Разследването на медията разкрива и редица обезпокоителни елементи. Адвокатката, защитавала биологичната майка, е загинала при пожар при неизяснени напълно обстоятелства. Самата майка, едва на 29 г., е в неизвестност от февруари насам. Появяват се и съмнения относно медицинските грижи, предоставени на детето, което е било лекувано както в Съединените щати, така и в Уругвай.

Допълнително напрежение създават твърденията, че Минети и Чиприани може да са замесени в дейности, свързани със сводничество или улесняване на проституция извън Италия. Тези обвинения, макар и все още непотвърдени от съдебни органи, предизвикаха сериозна реакция от страна на институциите.

След публикуването на разследването президентството изиска спешни проверки по случая. Първоначалните действия се ограничиха до анализ на наличната документация в Италия, включително медицински сертификати от болница в Бостън за извършена операция на детето, документи от Монтевидео относно осиновяването, както и медийни публикации, представящи „новия живот" на Минети. Липсата на международни проверки обаче се дължи на необходимостта от специално разрешение от страна на министъра на правосъдието.

Впоследствие прокуратурата в Милано възложи нови разследвания на Интерпол, службата за международно полицейско сътрудничество. Ако бъде установено, че молбата за помилване е базирана на неверни или подвеждащи данни, прокуратурата може да ревизира първоначалното си становище. Това би отворило пътя към безпрецедентна процедура -евентуално отмяна на помилването със задна дата. В такъв случай актът би се считал за невалиден, а заповедта за лишаване от свобода -възобновена.

Минети категорично отрича всички обвинения чрез официално изявление. Тя твърди, че действията й са били законни и мотивирани единствено от грижа за детето. В същото време различни източници представят противоречиви версии за настоящия й живот и връзката й с Чиприани.

Случаят вече има и ясно изразено политическо измерение. Опозиционни партии в Италия настояват за оставката на министъра на правосъдието, който неведнъж е бил обект на критики. Правителството обаче застава зад него, подчертавайки, че всички процедури са били спазени съгласно закона. Подкрепа идва и от политическите среди, свързани с бившия премиер Силвио Берлускони.

Развитието на случая остава отворено, като следващите стъпки ще зависят от резултатите на текущите международни проверки. Въпросът, който остава, е дали институционалната система ще успее да изясни всички съмнения около едно от най-спорните помилвания в последните години.