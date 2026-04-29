Германия арестува казахстански гражданин по подозрения в шпионаж за руското разузнаване

Германската полиция арестува казахстански гражданин по подозрения в шпионаж в полза на чуждестранна разузнавателна служба, заявиха федерални прокурори днес, цитирани от Ройтерс. Предполага се, че заподозреният е предавал на Русия информация за военната помощ на Берлин за Украйна и за германската отбранителна индустрия, предаде БТА.

Смята се, че заподозреният, идентифициран само като Сергей К. съгласно германските закони за защита на личните данни, е поддържал контакт с руското разузнаване от територията на Германия най-късно от месец май миналата година, съобщиха прокурорите в изявление.

Те предполагат, че Сергей К. е изпращал подробности за военната подкрепа, която Германия оказва на Украйна, както и оръжейната и отбранителната индустрия на Федералната република. Според тях, предоставената информация се е отнасяла най-вече до компании, разработващи дронове и роботизирани системи.

Подозира се също, че Сергей К., задържан вчера в Берлин, е предавал снимки на обществени сгради в германската столица и на военни конвои по магистрали, включително конвой на страна член на НАТО.

Прокурорите заявиха, че смятат, че заподозреният е изпращал информация и за потенциални цели за саботаж в Германия и е предлагал да вербува други лица.