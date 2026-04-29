Забраняват тютюнопушенето по плажовете на Рим

Властите във Вечния град предприеха решителна стъпка към опазване на околната среда и общественото здраве, като одобриха нови мерки, ограничаващи тютюнопушенето по плажовете на столицата. Общинското събрание на римското кметство даде зелена светлина на наредба, която въвежда ясни правила за летния сезон, засягащи крайбрежните зони на Остия, Кастел Порциано и Капокота. Според новите разпоредби пушенето, в това число и на електронни цигари, ще бъде забранено в радиус от пет метра от бреговата линия. Това значи, че не може да пушите цигара с крака, потопени в морето, или изтегнати на хавлията си близо до водата. За пушачите ще бъдат обособени специални зони, оборудвани със съдове за събиране на фасове, с цел да се намали замърсяването и рисковете за здравето от пасивно пушене.

Инициаторът на мярката, съветникът Паоло Ферара от движение „5 звезди" и заместник-председател на общинското събрание, подчерта значението на решението с думите: „На морето до Рим въздухът се променя". Той отбеляза, че благодарение на новата наредба ще се осигури по-чиста среда, като същевременно ще се ограничат вредите от изхвърлянето на цигарени отпадъци.

Данни на екологични организации показват тревожна тенденция- средно 77 фасa на всеки 100 м. плаж в Италия, като стотици хиляди попадат в морето. Това не само замърсява водите, а и застрашава морските екосистеми и хранителната верига. Представители на Демократическата партия в общинския съвет също изразиха подкрепа за мярката, подчертавайки, че тя е свързана с два ключови приоритета: опазването на околната среда и защитата на общественото здраве. Според тях новите правила ще позволят още от следващия летен сезон да се тества ефективността на забраната и да се насърчат по-отговорни поведения сред гражданите и туристите.

Наредбата предвижда и задължително поставяне на ясно видима информационна сигнализация на различни езици на входовете на плажовете и по крайбрежните алеи. Целта е посетителите да бъдат информирани своевременно за ограниченията и да се насърчи тяхното спазване.

Подобни мерки вече са въведени в редица италиански курорти в Пулия, Лигурия, Сардиния, както и в градове в чужбина като Барселона, Ню Йорк, Мелбърн, Стокхолм. Това показва нарастваща глобална тенденция към ограничаване на тютюнопушенето на обществени места.