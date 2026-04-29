Социалдемократите в Румъния оттеглиха всички свои представители от управленски позиции

Най-голямата парламентарна партия в Румъния – Социалдемократическата (СДП) обяви, че всички нейни представители, заемали длъжностите държавен секретар, заместник-държавен секретар, префект (областен управител – бел. ред.) или заместник-префект, са подали оставка след решението ѝ да внесе вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан.

„СДП вярва, че промяната на начина на управление и спирането на упадъка на националната икономика в момента е много по-важен залог от запазването на позиции или портфейли в едно нефункционално правителство", се посочва в прессъобщение на партията, предаде БТА.

Справка на Диджи24 показва, че в министерствата СДП е имала 49 държавни секретари и заместник-секретари, 22 префекта и 20 заместник-префекта.

Преди седмица и министрите от Социалдемократическата партия (СДП) в правителството на румънския премиер Илие Боложан подадоха оставки. От постовете си се оттеглиха вицепремиерът Мариан Някшу, министърът на земеделието Флорин Барбу, министърът на енергетиката Богдан Иван, министърът на труда Флорин Маноле, министърът на правосъдието Раду Маринеску, министърът на здравеопазването Александру Рогобете и министърът на транспорта Чиприан Шербан.