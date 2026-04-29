Бензиностанции в Румъния може да останат временно без гориво около 1 май

Цената на дизела в Румъния може отново да достигне 10 леи (1,96 евро) през следващите дни, а някои бензиностанции може временно да останат без гориво, предупреждават местни експерти, предаде БТА по информация на Аджерпрес. Като основни причини те посочват кризата в Близкия изток, напрежението на международния петролен пазар, големите ценови разлики между мрежите и превантивните доставки.

„Празникът 1 май идва с повишения на цените и потенциален местен недостиг, което би трябвало да привлече бдителността на тези, които напускат домовете си. Въпросът не е дали дизелът ще поскъпне, а колко бързо", каза президентът на Асоциацията за интелигентна енергия (AEI) Думитру Кисалица.

По думите му пазарът на петрол отново е навлязъл в рискова зона и ефектите от това вече се усещат в джобовете на румънските шофьори.

„Румъния не контролира цената на горивото. И през следващата седмица посоката ще е само една – нагоре", добави той.

Бензинът е поскъпнал с до 0,15 леи/литър (0,03 eвро), а дизелът – с до 0,37 леи/литър (0,07 евро). В сравнение с миналата седмица, дизелът вече не се предлага в нито една верига бензиностанции за под 9 леи (1,76 евро), показва проверка на БТА.

Цените на горивата отбелязаха значително увеличение през март 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година, а Румъния е втората страна в Европейския съюз, в която се наблюдава такова увеличение на цените, обяви наскоро Евростат.