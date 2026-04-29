ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Простреляха млад мъж след скандал и гонка в Хасков...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22755744 www.24chasa.bg

Намушкаха двама евреи с нож пред синагога в Лондон

928
КАДЪР: Екс/@Elad_Si

Двама ортодоксални евреи бяха намушкани с нож в сряда в лондонския квартал Голдърс Грийн. По първоначални данни изглежда като целенасочено нападение срещу представители на еврейската общност.

Според информация на доброволческата организация за гражданска сигурност Шомрим, мъж е бил забелязан да тича по улица „Голдърс Грийн Роуд", въоръжен с нож, като е правил опити да нападне случайни минувачи от еврейски произход.

Доброволци на Шомрим са реагирали незабавно и са успели да задържат заподозрения до пристигането на полицията. При ареста служителите на реда са използвали електрошоково устройство (тейзър), след което мъжът е бил задържан, съобщава ynetnews.

Пострадалите двама мъже са получили медицинска помощ от еврейската спешна служба Хацола. Към момента няма официална информация за състоянието им.

Заподозреният остава в ареста, като се очаква допълнителна информация от разследващите органи.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

