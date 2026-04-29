Намушкаха двама евреи с нож пред синагога в Лондон

Двама ортодоксални евреи бяха намушкани с нож в сряда в лондонския квартал Голдърс Грийн. По първоначални данни изглежда като целенасочено нападение срещу представители на еврейската общност.
Според информация на доброволческата организация за гражданска сигурност Шомрим, мъж е бил забелязан да тича по улица „Голдърс Грийн Роуд", въоръжен с нож, като е правил опити да нападне случайни минувачи от еврейски произход.
Доброволци на Шомрим са реагирали незабавно и са успели да задържат заподозрения до пристигането на полицията. При ареста служителите на реда са използвали електрошоково устройство (тейзър), след което мъжът е бил задържан, съобщава ynetnews.
Пострадалите двама мъже са получили медицинска помощ от еврейската спешна служба Хацола. Към момента няма официална информация за състоянието им.
Заподозреният остава в ареста, като се очаква допълнителна информация от разследващите органи.
🇬🇧 BREAKING: Initial reports of a stabbing terror attack targeting Jews in the Golders Green neighborhood of London.— Jewish Breaking News (@JBreakingNews) April 29, 2026
Unconfirmed reports say some two Jews have been stabbed. The suspected terrorist has allegedly been detained.
