До 70% компенсации за поскъпването на горивата в селското стопанство, транспорта и енергетиката, прие Брюксел

Предлага се опростен вариант - без доказателства за разхода за енергия се дават до 50 000 евро

Брюксел прие временна рамка за държавна помощ в подкрепа на секторите, засегнати от кризата в Близкия изток

Европейската комисия прие временна рамка за държавна помощ за справяне с последиците от кризата в Близкия изток. Тя е за най-изложените на риск сектори на икономиката: селско стопанство, рибарство, транспорт и енергоемки отрасли и ще действа до 31 декември 2026 г.

Помощ се дава въз основа на действителното потребление и е за покриване на част от увеличенията на цените на горивата или торовете, предлага се и вариант с опростен подход за помощи в малък размер.

Покриване от държавата на до 70% от допълнителните разходи, породени от поскъпването на горивата и торовете, предвижда рамката. Помощта е за селското стопанство, рибарството, сухопътния транспорт (автомобилен, железопътен и по вътрешните водни пътища) и морския превоз на къси разстояния. Увеличението на цената ще се определя от всяка държава членка, като се разглежда разликата между съответната пазарна цена и приложимата историческа референтна цена. След това общите допълнителни разходи ще бъдат изчислени въз основа на текущия разход на бенефициера или на последния такъв от преди кризата, предвижда документът.

За тези сектори се предвижда и опростен вариант, който ще улесни фирмите да изпълнят условията за получаване на помощ. Той позволява на държавите членки да калибрират размера на индивидуалната помощ въз основа на елементи като размера и вида на дейността на компаниите, общата оценка на разхода на гориво в сектора или други аналози. В този случай от получателите на помощта вместо не се изискват подробни доказателства за действителния си разход. При този вариант всеки може да получи до 50 000 евро.

За енергоемките отрасли, които отговарят на условията за временни схеми за облекчаване на цените на електроенергията, ще бъде възможно да се увеличи интензитетът на помощта от 50% на до 70% за разходите за електроенергия за допустимото потребление. Това може да покрие до 50% от общия разход на фирмата.

Всяка страна уведомява комисията за мерките за държавна помощ, смята се, че тази рамка ще даде възможност за бърз процес на одобряване.

Заявява се готовност ЕК да оцени временни мерки, които могат да включват субсидиране на разходите за гориво за производството на електроенергия от газ, за да се намалят общите разходи за електричество.

В съобщението от Брюксел се припомня, че на 19 март 2026 г. Европейският съвет призова за целенасочени временни мерки за справяне с неотдавнашните скокове в цените на вносните изкопаеми горива. Освен това, в съответствие с писмото на председателя на комисията от 16 март 2026 г., съветът призова за мерки за намаляване на цените на електроенергията и за справяне с прекомерната нестабилност в краткосрочен план.

Тази временна рамка е една от инициативите, предложени от в отговор на тези опасения. Тя допълва широките възможности за държавите членки да приемат мерки в съответствие със съществуващите правила на ЕС за държавната помощ. Така например правилата на ЕС за държавната помощ предоставят на държавите членки възможност да помагат на предприятията да се справят с недостига на ликвидност и на тези, нуждаещи се от спешна помощ за оздравяване. Освен това текст в Договора за функционирането на ЕС дава възможност на държавите членки да компенсират дружествата за вредите, пряко причинени от извънредно събитие.

От комисията изброяват и други възможности за помощ, които и сега съществуват.

За сектора на селското стопанство се цитират Регламента за групово освобождаване в селскостопанския сектор или Насоките за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони.

За сектора на рибарството помощта може да бъде освободена от задължението за уведомяване в съответствие с Регламента за групово освобождаване в сектора на рибарството или да подлежи на уведомяване в съответствие с Насоките за държавна помощ за рибарството и аквакултурите.

Съществуват и няколко варианта за подкрепа на автомобилния и морския транспорт, като например правилата за обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, насоките относно държавната помощ за морския транспорт, както и Общия регламент за групово освобождаване.