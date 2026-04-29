Дарданелите са затворени за корабоплаване и в двете посоки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дарданели са затворени за корабоплаване и двете посоки заради изпращането на влекач, който да подпомогне бавно движещ се плавателен съд, съобщи БТА по информация на онлайн изданието „Хюриет".

Заради течения в протока танкерът „Зефир Проспър" с дължина от 274 метра, който плава под флага на Барбадос от Русия към Измит, е претърпял спад в скоростта в близост до Еджеабат.

След като капитанът на кораба и подал информация за ситуацията на място са изпратени три влекача на Бреговата охрана.

Другите кораби в близост са били информирани за ситуацията по радиостанцията, след което Дарданелите са затворени и в двете посоки до решаването на проблема с танкера.