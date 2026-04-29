Палестинец бе убит при израелска операция в Западния бряг

Израелската армия уби палестинец при операция на Западния бряг. Съобщава се, че мъжът е нападнал израелски войници, участващи в акцията, предаде БТА по информация на ДПА. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че е арестуван втори нападател.

Двама израелски военнослужещи са били откарани в болница с наранявания след случилото се в град Силуад – близо до Рамала.

Палестинското Министерство на здравеопазването потвърди смъртта на 37-годишен мъж.

Според палестински източници, израелски военнослужещи са влезли в дома на убития мъж, като не стана ясно защо.

Един палестинец е намушкал израелските военнослужещи, а друг ги е нападнал физически, съобщава изданието "Таймс ъф Израел". Тази информация не е официално потвърдена.

Напрежението в окупирания Западен бряг се засили след атаките на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в ивицата Газа, като там е в сила примирие от октомври миналата година.

От началото на войната 1073 палестинци са били убити при израелски военни операции, въоръжени сблъсъци и атаки, посочва палестинското Министерство на здравеопазването. Същевременно се отчита и увеличаване на насилието от страна на радикални израелски заселници срещу палестинци.