Руските сили поеха контрола над две села в Североизточна Украйна, съобщи Москва

Руските войски установиха контрол над две села в Североизточна Украйна, съобщиха днес държавните информационни агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната, предаде Ройтерс.
Селата, и двете наречени Новодмитривка, се намират в северната Сумска и източната Донецка област.
Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде проверена чрез независим източник, уточнява БТА.
По-рано беше съобщено, че при руски въздушни удари в Сумска област е загинала една жена, а двама души са били ранени.