Руските сили поеха контрола над две села в Североизточна Украйна, съобщи Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските войски установиха контрол над две села в Североизточна Украйна, съобщиха днес държавните информационни агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната, предаде Ройтерс.

Селата, и двете наречени Новодмитривка, се намират в северната Сумска и източната Донецка област.

Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде проверена чрез независим източник, уточнява БТА.

По-рано беше съобщено, че при руски въздушни удари в Сумска област е загинала една жена, а двама души са били ранени.