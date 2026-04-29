Мерц: Отношенията ми с американския президент са добри

Отношенията на германския канцлер Фридрих Мерц с президента Доналд Тръмп са все още добри, увери Мерц, след като Тръмп отвърна на негово критично изказване за войната в Иран, предаде БТА по информация на Ройтерс.

"От моя гледна точка личните ми отношения с американския президент остават добри. Просто от самото начало имах съмнения какво всъщност започва с войната в Иран. Ето защо трябваше да подчертая това", заяви Мерц.

Тръмп разкритикува Мерц вчера по отношение на становището му за войната в Иран. Републиканецът написа в социалните мрежи, че германският канцлер не си дава сметка какво говори.