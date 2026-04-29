ЕП реши: Бременните евродепутатки и родилки ще делегират правото си на глас на колеги

Европейският парламент разреши на евродепутатките да делегират правото си на глас по време на бременност и малко след като родят, предаде БТА.

Реформата бе приета днес на пленарната сесия на ЕП в Страсбург с 616 гласа "за" при 24 "против" и 8 "въздържал се". Тя въвежда временно изключение от настоящото правило, изискващо присъствено гласуване, което позволява на жените членове на Европейския парламент да делегират правото си на глас на доверен колега до три месеца преди термина им на раждане и до шест месеца след раждането. Тази мярка има за цел да засили равенството между половете, демократичното управление и баланса между професионалния и личния живот, като гарантира, че членовете на ЕП може да изпълняват пълноценно едновременно своите професионални задължения и здравните и семейните си отговорности.

Европейският парламент инициира промените през ноември миналата година, а Съветът на Европейския съюз ги одобри през март.

Председателката на ЕП Роберта Мецола, която инициира реформата, изрази задоволство след гласуването. "Гордея се с работата на Парламента. Това е важен етап по пътя към един по-съвременен и справедлив Парламент", каза Мецола. Тя подчерта, че никоя евродепутатка "не бива да губи правото си на глас, защото е станала майка".