Ердоган обяви, че е преодолян критичният праг по разоръжаването на ПКК

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че е преодолян критичният праг по отношение на плана „Турция без тероризъм", който е свързан с разоръжаването на Кюрдската работническа партия (ПКК), предаде БТА. ПКК е обявена за терористична организация, а Ердоган отхвърли обвиненията на критиците, които твърдят, че няма напредък в този процес. Коментарът му дойде по време на седмичното заседание на парламентарната група на управляващата Партия на справедливостта и развитието.

„Другият локомотив на икономическото ни възраждане е процесът по преодоляването на тероризма в Турция. Когато решим проблема с тероризма, който струва на страната ни над 2 трилиона долара, нейното развитие ще се ускори още повече. Въпреки всички тайни и явни саботажи на процеса, на които бяхме подложени, оставихме зад нас 18 месеца и за щастие успяхме да преодолеем по мирен начин редица критични прагове", заяви Ердоган.

Той подчерта, че с одобряването на доклада на Комисията в Меджлиса, която беше сформирана, за да подготви предложения за законодателни промени, свързани с разоръжаването на ПКК, се е стигнало до кръстопът, на който действията трябва да бъдат много по-внимателни.

„Под светлината на доклада на Комисията и с подкрепата на политическите ни партии, надеждата ни е да преминем и през този кръстопът без и инциденти. Днес искам още веднъж да почертая, че не обръщаме внимание на безпочвения шум, с който определени кръгове се опитват да преувеличават. Нека бъда ясен: тези, които пишат песимистични сценарии по отношение на процеса, действат изцяло въз основа на своите заблуди, а не на факти", заяви Ердоган.

Коментарът на турския президент идва след вчерашното изказване на представители на прокюрдската пария ДЕМ, която отправи критики към начина, по който турското правителство води процеса по помирение с Кюрдската работническа партия (ПКК), откроявайки нарастващото противопоставяне между Анкара и кюрдските бойци относно мерките за прекратяване на дългогодишния конфликт.

Съпредседателката на ДЕМ Тюлай Хатимогулларъ заяви пред депутатите от нейната партия, че турското правителството „не успява да поддържа инерцията на мирния процес" и предупреди, че забавянията застрашават да доведат до провал на инициативата.

На седмичното заседание с депутатите от Партията на справедливостта и развитието Ердоган подчерта, че атмосферата около процеса е продуктивна.

„Ясно е това, което трябва да бъде направено. Процесът напредва по начина, по който това трябва да се случи. Никое от внушенията, които се опитват да създадат тези, които печелят от продължаването на проблема, няма да променят това", каза Ердоган.

Турският президент подчерта, че зад действията по този път стои желанието да бъде преодолян един от най-големите проблеми на страната и че тези, които се опитват да затруднят процеса, ще носят историческа отговорност за това.