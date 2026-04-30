Фокус на кампанията ще бъдат темите за хранителните добавки и безопасното боравене с храна

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и неговите партньори в цяла Европа дават старт на кампанията Safe2Eat — инициатива, която цели да повиши информираността на гражданите относно безопасността на храните, чрез практични и научнообосновани съвети. Тази година кампанията разширява своя обхват и ангажираност, като насърчава критичното мислене и информирания избор на храни в цяла Европа и извън нея.

През 2026 г. България се включва в 6-тото поредно издание на кампанията, в лицето на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), в партньорство с Министерството на земеделието и храните и други национални институции.

От първоначално участие на девет държави, днес кампанията обхваща вече 23 държави, сред които и България. Това показва нарастващото значение на инициативата за повишаване на доверието в системата за безопасност на храните в Европа.

Сред участващите държави са Австрия, Белгия, България, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Кипър, Латвия, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия, както и партньорски страни като Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора.

Според проучване на IPSOS от ноември 2025 г. гражданите в участващите държави споделят, че обръщат повече внимание на това какво консумират, проверяват информацията по-внимателно и търсят надеждни източници. Резултатите показват, че инициативата не само повишава осведомеността, но и стимулира по-критично мислене и по-голям интерес към научната основа на безопасността на храните.

Кампанията Safe2Eat за 2026 г. е насочена към три основни области: „Безопасно боравене с храна“, „Храната и вашето здраве“ и „Какво се съдържа в храната ви“, като фокусът на комуникацията на местно ниво ще бъде върху хранителните добавки и правилното боравене с храните.

Официалният старт на кампанията беше даден в Парма на 16 април. Николаус Криц, изпълнителен директор на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), заяви: „Всеки ден хората избират какво да консумират и заслужават да се чувстват в безопасност и информирани. Safe2Eat за 2026 г. превръща научните познания в практични и лесни за прилагане съвети за боравене, приготвяне и разбиране на състава на храната — от добавки и ароматизанти до нови съставки и алергени.“

Повече информация за кампанията, както и полезни материали по теми, свързани с безопасността на храните, са налични на уебсайта на кампанията Safe2Eat: https://www.efsa.europa.eu/bg/safe2eat .