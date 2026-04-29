Белгия покани компании от САЩ да инвестират в Европа за производство на боеприпаси

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен, който е на посещение в САЩ, призова международни отбранителни компании да установят производство в страната, предаде БТА по информация на агенция Белга.

По време на събитие във Вашингтон, организирано от Атлантическия съвет, Франкен заяви, че Европа трябва да засили производството си в областта на отбраната. "Имаме нужда от ракети и боеприпаси, защото запасите са много ниски", подчерта той.

Според него Европа не може да си позволи да отблъсква американски компании и трябва да насърчава съвместно производство. "Всички са добре дошли. Ние не сме селективни", добави той, отправяйки директна покана към инвеститори от САЩ.

Франкен вчера посети Пентагона, където предложи белгийската индустрия да участва в производството на ракети, закупувани от САЩ. "Направихме това предложение на американците", написа той в социалната мрежа Екс.

Министърът коментира и напрежението в НАТО след критики от Доналд Тръмп, който нарече алианса "книжен тигър". Франкен определи отношенията между Европа и САЩ като "брачна криза", но изрази увереност в бъдещето на съюза. По думите му разочарованието на Тръмп от това, че алиансът уж не е ангажиран в Иран, е малко странно, тъй като НАТО е отбранителен съюз, чиято мисия е да защитава собствената си територия.

"Не изпитвам паника, че може да се стигне до край на НАТО. Има голям песимизъм, но срещата на върха на НАТО в Хага беше успешна. На нея европейските страни се ангажираха с допълнителни усилия", каза Тео Франкен и отбеляза, че няма реални признаци за оттегляне на американските сили от Европа и че бюджетните планове на Вашингтон дори увеличават финансирането за програми, свързани с НАТО.